Batı’dan Doğu’ya bir kapı daha... Badal Tüneli Cumhurbaşkanı tarafından açılıyor

Osmancık-Merzifon Karayolu üzerinde yapımı tamamlanan Badal Tüneli açılış için gün sayıyor. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katılarak açacağı Badal Tüneli trafiği rahatlatacak, kazaların önüne geçecek.

Badal Tüneli Osmancık-Merzifon Karayolu üzerinde yapımı tamamlanan İki tüpe sahip tünelde sol tüp 921 metre sağ tüp 889 metre uzunluğa sahip olacak. Osmancık-Merzifon karayolu üzerinde yapımı süren Badal Tüneli 2 tüpten oluşuyor.

Badal Tüneli, kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar sebebiyle yaşanan kazaların önüne geçerek, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasına öncülük edecek. 120 milyon TL maliyeti olan tüneller güçlü bir devlet olmanın en güzel örneklerinden bir tanesi. Trafik kazalarının sık yaşandığı bir bölge olan Kuzey Tetek güzergahı üzerindeki Badallar mevkiinin Badal tünelinin açılmasıyla bu sorunun ortadan kalkması planlanıyor.

Amasya İl genelinde 9 adet karayolu yatırımının proje toplamının 4 milyar 624 milyon lira. Amasya'ya yapılan önemli yatırımlardan Badal Tüneli ve Merzifon Meray Farklı Seviyeli Kavşağının karayolu ulaşımına nefes aldı.

Badal Tüneli ve Meray Kavşak projesi, İran sınırından Bulgaristan'a kadar devam eden Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru (TETEK) hattının bir bölümünü oluşturan Osmancık-Merzifon Yolu üzerinde yer alan iki önemli nokta. Yolun, Merzifon kesiminde yatay ve düşey standartlarını yükseltmek için Badal Tüneli'ni inşa edildi. Araç trafiğine 2x2 şeritli, bölünmüş yol standardında hizmet verecek olan tünel, 905 metre uzunluğunda; bağlantı yolları ile birlikte 4,5 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında; 65 metre uzunluğunda 2 köprü ve 2 de alt geçit var. Yüzde yüz yerli mühendislik imkânları kullanılarak yapılan Badal Tüneli, Türk mühendislerinin ve işçilerinin alnının aklıyla, alnının teriyle yapıldı. Yapımı tamamlanan Badal Tüneli Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru hattının Amasya geçişinde yol standardını artırmak amacı ile yapılan Badal Tüneli, kış aylarında kar ve bahar aylarındaki yoğun yağış ve buzlanmalardan kaynaklanan aksamaları ortadan kaldıracak.

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha önce de Badal tünelinde incelemelerde bulunmuştu.