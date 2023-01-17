Casus savcıdan ’Kumpas’ savunması! İranlı casuslara yardım ettiği ortaya çıkmıştı...

Hakimler ve Savcılar Kurulu, "İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davası"nın sanıklarından, daha önce açığa alına cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz'ın meslekten çıkarılmasına karar verip, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl ile 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 10 tutuklu sanık ve 4 tutuksuz sanık, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya 2 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

''BU DAVA KUMPAS DAVASIDIR''

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Davut Yılmaz, ''Ben burada boşuna tutukluyum. Beni durup dururken bu suçların içine bulaştırdılar. 2021'de aldığım hatla 2019'da suç işlediğim iddia ediliyor mesela. Olaylarla hiçbir alakam yoktur. Medyada 'savcı İranlılarla görüşmüş' falan bir yalan haber gidiyor. Ya ben kimle görüşmüşüm? Bu dava kumpas davasıdır. Tamamen 'çamur at izi kalsın' mantığıdır. Bana karşı kumpas yapıldı, bu olaylarla bir alakam yok. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim'' şeklinde konuştu.

''AĞZIMDA DİŞ KALMADI NE CASUSLUĞU''

Tutuklu sanık Erdal Sağlam savunmasında, ''Yalova'ya gitme amacım kaplıcadır. Mağdur kendisiyle çelişiyor. Ağzımızda diş kalmadı ne casusluğu? Bu zamana kadar durmuşum durmuşum 50 yaşına gelince 'hadi bir casusluk yapayım' mı demişim? Ben suçsuzum. Bunu sanıklar da tanıklar da mağdurlar da biliyor. Allah katında da suçsuzum. Kardeşlerimden başka kimseyi tanımıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum'' ifadelerini kullandı.

4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Hüdayiverdi Çıtak, Metin Ergün, Mehmet İyigün ve Mustafa Çiçek'i tutuklulukta geçirdikleri süreyi ve delillerin büyük oranda toplanmasını dikkate alarak 'yurt dışına çıkış yasağı' ve haftada 1 imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye etti.

DAVUT YILMAZ'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Heyet, sanıklar Davut Yılmaz, Erdal Sağlam, Hakan Sağlam, İhsan Sağlam, İsmail Sağlam, Muharrem Sağlam ve Morteza Soltan Sanjarı'nın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.