Gelecek Partisi’nde taciz istifası

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu Üyesi Fatma Şerefoğlu, partisinden istifa etti. Şerefoğlu'nun bu kararının altından ise şoke edici bir neden çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Şerefoğlu, "Kadınlara yönelik taciz parti içinde rahatsız edici duruma gelmişti, hepsi kanıtları ile paylaşılıyor ancak ısrarla üç maymun oynanıyordu. En son örneği de söz verildiği halde 14 aydır ihracı beklenen, kendini öne çıkarmak adına her oluşum ve siyasi partide kapıları zorlamış ancak burada ödüllendirilirmiş genel başkan danışmanlarından biriydi. Servetinin fitresini veriyor diye mi bu yanlışlara göz yumulmaktaydı" ifadelerini kullandı.