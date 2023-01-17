Gürcistanlı çete liderini öldürenler, Bulgaristan’a kaçarken yakalandı

MAFYA HESAPLAŞMASI

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma ve incelemeler sonucu Lordkipanidze'nin, ülkesinde 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu, çeşitli organize suç şebekelerine liderlik ettiği, silahlı saldırı nedeninin ise Gürcistan ve Bulgaristan'daki mafya hesaplaşması kaynaklı olduğu belirlendi. Silahlı saldırıda başı ve vücudunun değişik bölgesinde 4 kurşun tespit edilen Lordkipanidze'nin cenazesi otopsi sonrası ülkesine gönderildi.