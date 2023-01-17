Muharrem İnce muhalefeti topa tuttu: Bu 6’lı adam vesayetidir!

"BİRİ UYKUDA BİRİ UÇAKTA OLACAK"

İnce bir de örnek vermiş ve "Biden Cumhurbaşkanını arayacak. Saat farkı da var. Biri uykuda olacak. Biri uçakta olacak. Bir genel müdür atayacaklar hepsinin imzası olacak. Bunlar Anayasa'yı bir kez açıp okumamışlar mı? 6'lı Masa'daki Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa yardımcılardan emir alan Cumhurbaşkanı olur. Genel Başkanlar vekil olursa yine olmaz. Vekiller Yasama üyesidir. Cumhurbaşkanı Yürütmenin başıdır." ifadelerini kullanmıştı.