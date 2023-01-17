Son dakika: Bahçeli’den seçim tarihi açıklaması: Bu işi mayıs ayı içinde bitirelim

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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SEÇİMLER ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Bahçeli'den önemli açıklamalar:

"Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması, hayatın olağan akışına uyan bir tarihin mutabakatla seçilmesi lazımdır. Bu erken seçim değil, seçim tarihi güncelleme olarak okunmalıdır. Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız.

Sandıktan korkmanın millet iradesinden kaçmanın hiçkimseye bir yararı dokunmamaktadır. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Milli iradenin tecelli beyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek bir durumları yoksa buyursunlar. Konuşarak, tartışarak, anlaşarak, Türkiyemizi hep birlikte seçime taşıyalımç Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim. Sözü milletimizi verelim.