Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri: Türkiye’nin sıfır atık konusundaki rolü önemli

Büyükelçi Meyer-Landrut, atıkları azaltmanın ve geri dönüşüm ürünleri politikası uygulamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak bu sayede atığa sebep olan ürünlerin de üretiminin azalabileceğini söyledi.

Meyer-Landrut, Türkiye'deki sıfır atık politikasının hem Türkiye hem de dünya için önemli olduğunu belirterek, atığı azaltmaya yönelik bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Atık yönetimini sağlamanın önemine değinen Meyer-Landrut, bunun önemli işbirliği alanlarından biri ve Türkiye'nin uyguladığı çok önemli bir politika olduğunu dile getirdi.

Meyer-Landrut, herkesin olabildiğince gıda ve kıyafet israfından kaçınmaya çalıştığını, elektrik ve enerji tasarrufu yapmanın da önemli olduğunu belirtti.

Gelecek nesiller için yaşam standartlarının yükseltilmesi için herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirten Meyer-Landrut, kamu kurumlarından bireylere kadar herkesin katkı sağlaması gerektiğine aksi takdirde istenilen düzeyde atıkların azalmayacağına dikkati çekti.