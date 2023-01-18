21 yıllık vefa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla Fethiye'deki 'Gençlik Buluşması programında 21 yıl sonra tekrar Erdoğan'la bir araya gelen Gülşen Taşoğlu (25) duygularını SABAH ile paylaştı: 21 yıl önce anneme başbakandan bilgisayar istediğime dair mektup yazdırdım. 2002'de 5 yaşındaydım. Annem Sabriye Çetin ile o gün en önlerde yer bulmak için erken kalkıp gitmiştik. Sayın Erdoğan dönemde Başbakan'dı.Halkı selamlamak için bulunduğumuz alana yöneldi. Beni gördü ve sevdi. Fotoğraf çekildik. Elimdeki mektubu yanındaki görevliye verdim. Aradan bir hafta geçti, annemi Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aradılar ve 'Kızınızın isteği doğrultusunda bilgisayarınız hazır' dediler. Annem de ilçe milli eğitime giderek imza karşılığında bilgisayarı teslim aldı. İki gün sonra da iki görevli gelip bilgisayarı evimizde kurdular. O dönemlerde bilgisayar çok yaygın değildi. Bilgisayar sahibi olmak beni çok mutlu etti. Şu an bilgisayar programcılığı bölümü son sınıf öğrencisiyim. O hediye bana büyük manevi güç oldu" diye konuştu.Muğla Gençlik Buluşması'na dair haberi okumak için SABAH Gazetesi alan Gülşen Taşoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızı 21 yıl sonra yeniden görmek nasip oldu. Duygularımın tarifi yok. Çok mutlu oldum. Mutluluktan ziyade gurur duydum. Bu gazeteyi gurur nişanesi olarak saklayacağım" dediTAŞOĞLU: İnşallah mezun olduktan sonra bilgisayar programcılığıyla ilgili bir işte ülkem için çalışmak istiyorum. Tekrar fırsatım olursa yine Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek isterim. Uzun yıllar sonra bu buluşmada bir birey olarak Cumhurbaşkanımızın karşısına geçip konuşmak çok gurur verici olay oldu. Cumhurbaşkanımız bir bana baktı, tekrar fotoğrafa baktı. 'Hiç benzemiyorsun' dedi.Ankara'da Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı koordinatörlüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle bir araya gelen 2023 çocuğa, CSO Ada'da 'Türkiye Yüzyılı' konseri verildi.Gençlik Buluşması'na katılan gençlerden bazıları da SABAH'a duygularını anlattı:Çok duygulandım. Hâlâ hayal görüyor gibiyim. İlk kez başkanımız Erdoğan'ı bu kadar yakından gördüm. Elini sıktım. Hayatımda unutamayacağım bir akşam yaşadım.Yanında olunca gençlere verdiği değeri daha iyi anladık. Fotoğraf çekimi sırasında bize çok güzel cümleler söyleyerek güvenip inandığını anlattı. Çok mutlu oldum. Özellikle ülke meselelerini anlatırken nasıl samimi olduğuna ve biz gençlere değer verdiğine yakından tanık oldum.Bugünü hiç unutmayacağım. Türkiye'nin sorunları ile ilgili izahları benim çok hoşuma gitti. Kendisine ve ekibine genç bir birey olarak çok güven duydum.Bu buluşma biz gençler için gurur vericiydi.