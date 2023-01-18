AK Parti "Türkiye Yüzyılı" temasıyla 23 başlıkta seçim beyannamesi hazırlıyor

Cumhuriyetin ilanının 100. yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta beyanname hazırlanması kararlaştırılırken, beyannamede ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak. Savunma sanayi, teknoloji, sağlık, ekonomi temelli başlıkları içerecek seçim beyannamesinde dış politika da önemli yer tutacak. Seçim beyannamesinde ayrıca adalet ve özgürlüklere ilişkin de başlıklar yer alacak. Beyannamede, gençler ve kadınlar da ayrı bir başlıkta ele alınacak.