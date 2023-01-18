Bakan Soylu şehidin tabutunu taşıdı

Şehit Öztürk'ün cenazesi, önce merkez ilçe Çukurova'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki evine getirilerek burada helallik alındı, daha sonra toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Bakan Soylu, şehidin eşi Teslime Öztürk (32) ve şehidin annesi Güllü Salko'a (65) sarılarak acılarını paylaştı.