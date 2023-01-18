Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara mesaj: 2023 seçimlerine imza atarak tarihe geçecek isimlersiniz





2023 seçimlerinin önemini bir kez daha vurgulayan ve yol arkadaşlarına, "2023 seçimlerine imza atarak tarihe geçecek isimlersiniz" diyerek seslenen Başkan Erdoğan'ın, "Katıldığımız il programları ve mitinglere halkımızın yoğun ilgisi var. 6'lı masanın durumu ve son günlerdeki hava daha da AK Parti lehine döndü. Özellikle dünya liderlerinin de 2023 sonrası için bizimle birlikte çalışma istekleri var" diye seslendiği ifade edildi.