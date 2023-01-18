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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Bu kez gençlere ‘militan’ dedi

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Bu kez gençlere ‘militan’ dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında yeni bir gafa imza atarak çocuklara 'militan' dedi. Gaflarıyla komedi programlarına dahi konu olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dili bir kez daha sürçtü. Partisinin son grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımız gencecik, militan. Filiz gibi evlatlarımız. Onların da çok ciddi sorunları var" diyerek ağızları açık bıraktı. Kılıçdaroğlu'nun skandal gafı kısa sürede sosyal medyanın da diline düştü. Gaf koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekti.
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Bu kez gençlere ‘militan’ dedi
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