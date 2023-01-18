CHP’lilerden, CHP’lilere FETÖ taktiği suçlaması

CHP Denizli'de sular durulmuyor. Parti içindeki hesaplaşmalarda ve yaşanan olaylar hakkında yazdığı yazılar ile partililer arasında fenomen olan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'ya yakınlığı ile bilinen sosyal medya hesabını yöneten kişinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın ofisine girerken görüntülenmesi ve bu videoların sosyal medyada yayınlanması dikkat çekti. CHP İl Yönetimi başta olmak üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Meclisi ve bazı isimlerin hedef alındığı, sosyal medya hesabında aylarca CHP aleyhinde yazılar yer almıştı. Yazıların sahibi olan kişinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın ofisine girerken görüntülenmesi ve o videonun yayınlaması ise CHP'de tepkileri arttırdı.

O İSMİN ARKASINDA CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MI VAR?

CHP'de bir çok partili CHP Genel Başkan Yardımcısının bu görüşmeyi gerçekleştirmemesi gerektiğini savunurken, partinin sosyal medyada eleştiren bu kişiler ile görüşülmesinin yazdıklarının meşrulaştırılması ve arkasında CHP Genel Başkan Yardımcısını olduğu gösterir diyerek yorumladı.

KENDİ PARTİLİLERİNE FETÖ TAKTİĞİ SUÇLAMASI

Özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'ya yakın isimler ise, Denizli Milletvekili Karaca'nın ofisinin takip edilmesi ve video çekilmesinin fetö taktiği olduğunu belirten açıklamalar ile Gülizar Biçer Karacaya sahip çıkması ise dikkat çekiyor. Özellikle KHK'dan ihraç edilenler hakkında söylediği yargılamalarına tekrar yapacağız sözleri ülke gündemine oturan Gülizar Biçer Karaca'nın fetöcüleri koruyan sözlerine rağmen, Karaca'ya yakın isimlerin bu video çekim olayını fetö taktiği olarak yorumlaması ise şaşırttı.

KHK'LILARI GERİ ALACAĞIZ, YENİDEN YARGILAMA YAPACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen ve haklarında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan kişilerin dosyalarının yeniden ele alacaklarını, söz konusu kişilerin adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanacağını savunması kamuoyunda tepki toplamıştı.