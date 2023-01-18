CHP’nin mitinge çıkardığı pazarcı kadın AK Parti’ye katıldı! “Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar”

"SÖZ VERİYORLAR, TUTMUYORLAR"

CHP'nin Balıkesir mitingine katılma sürecini anlatan Esma Ay, "O dönem sattığımız ürünler ucuz ama masraflarımız pahalıydı. Şimdiki gibi değildi. Bana sahneye çıkıp derdini anlat dediler. Ben de o zaman yaşadığımız sorunları anlattım. Derdim kimseyi kötülemek değildi.

Daha sonra bana 'bir şeye ihtiyacın var mı' dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum dediğimde, 'Biz Esma Hanım'a bir fırın yapalım bir de hamur karma makinası alalım' dediler. Ben de 'bana sadece fırının tuğlasını, çimentosunu alın, gerisini biz hallederiz' dedim. Tamam dediler ama ne arayan oldu ne de soran. Sözlerini hatırlatmak için kendilerini aradığımızda telefona bile çıkmadılar" dedi.