CHP’nin mitinge çıkardığı pazarcı kadın AK Parti’ye katıldı! “Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de 24 Temmuz'2022'de düzenlediği 'Milletin Ses'i mitingine davet edilen ve sahneye çıkarılarak konuşturulan Esma Ay (55), önceki gün eşi ile birlikte AK Parti Balya İlçe Teşkilatına giderek AK Parti'ye üye oldu. Kendisinin CHP'den bir talebinin olmadığı halde kendisine birçok sözler verildiğini ifade eden ve bu sözlerin sadece lafta kaldığını söyleyen kadın, "Mitingte halktan birini konuşturalım demişler, bana da çıkıp derdini anlat dediler. Daha sonra da talebim olmadığı halde bana birçok söz verdiler ama yerine getirmediler" dedi.
"SÖZ VERİYORLAR, TUTMUYORLAR"
CHP'nin Balıkesir mitingine katılma sürecini anlatan Esma Ay, "O dönem sattığımız ürünler ucuz ama masraflarımız pahalıydı. Şimdiki gibi değildi. Bana sahneye çıkıp derdini anlat dediler. Ben de o zaman yaşadığımız sorunları anlattım. Derdim kimseyi kötülemek değildi.
Daha sonra bana 'bir şeye ihtiyacın var mı' dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum dediğimde, 'Biz Esma Hanım'a bir fırın yapalım bir de hamur karma makinası alalım' dediler. Ben de 'bana sadece fırının tuğlasını, çimentosunu alın, gerisini biz hallederiz' dedim. Tamam dediler ama ne arayan oldu ne de soran. Sözlerini hatırlatmak için kendilerini aradığımızda telefona bile çıkmadılar" dedi.
"CHP İLE YÜRÜNECEK YOLUMUZ YOK"
Eşi Esma Ay ile birlikte AK Parti'ye üye olan Gürdal Ay ise uzun yıllar CHP'ye oy verdiğini belirterek"Bunların verdikleri sözleri yerine getirmemeleri AK Parti'ye geçmemizde etkili oldu. Ben yıllarca CHP'ye oy vermiş bir insanım. Ama hamasetten başka maalesef hiçbir şeyleri yok. Yani her şeye karşı, her şeye muhalefet. Buraya gelip AK Parti'ye üye olurken kimsenin etkisinde kalmadık, kimse bana AK Parti'ye üye ol falan demedi. Ben yanlışlıkları gördüğüm için kendim gelerek üye oldum. Eski CHP'li arkadaşlarıma da buradan seslenmek istiyorum. Bizim CHP'yle yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız" dedi.
"MİLLETİMİZ CEVABI SANDIKTA VERECEK"
Altılı Masadaki siyasi partilerin her şeye muhalefet ettiğini hatırlatan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ise, "Bakıyorsunuz Altılı Masa memleketin idaresiyle, geleceğiyle, dış politikasıyla, ekonomisiyle, siyasetiyle ilgili her şeye muhalif. Yani hem söz verdiğiniz hiçbir şeyi yerine getirmiyorsunuz hem Türkiye'nin çıkarına olan birçok olumlu noktada muhalif ve Türkiye'nin aleyhine olabilecek söylemleri dile getiriyorsunuz.
Ondan sonra da Türkiye'nin yönetimine talip olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Türk insanı, Türk milleti basiretlidir, ferasetlidir, size gereken cevabı inşallah sandıkta verecek" dedi.