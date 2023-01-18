‘Delil’ kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu’nun yargılaması başladı

Yunanistan'da PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinde kullanılan ve Doğu Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı'ndan illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalanmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede, Hüsamettin Tanrıkulu'nun ideolojik ve sabotaj eğitimi alarak illegal yollardan ülkemize giriş yapmış olabileceği, PKK/KCK terör örgütü adına ülkemizde silahlı, bombalı, Drone'lu tarzda sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirebileceği şeklinde istihbarat bilgileri bulunduğu belirtildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Hüsamettin Tanrıkulu'nun Edirne Meriç'ten Yunanistan'a gittiği, Lavrion Kampında silah ve bomba eğitimi aldığı, eylem yapmak üzere Türkiye'ye dönüş yaptığı kaydedildi. Sosyal medya hesaplarında Delil (K) ismini kullandığı, PKK/KCK'nın söylemleri ile birebir aynı şekilde bizzat kendisi tarafından yapılan konuşmalarının bulunduğu ve örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girdiğinin belirlendi. Hüsamettin Tanrıkulu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

''HDP ÜYESİYDİK''

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Hüsamettin Tanrıkulu tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada tanık Kezban T., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlendi. Tanık, Hüsamettin Tanrıkulu'nu tanıdığını belirterek ''Diyarbakır'da 2020 yılın sonunda tanıdım. HDP üyesiydik. Ben Diyarbakır'daydım o İstanbul'daydı. Yan yana temasımız çok olmadı'' dedi. Tanık, sanık ile aynı eylem ve etkinliklerde bulunmadıklarını öne süren tanık, sanığın terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığına dair bilgisinin bulunmadığını ve olduğunu da düşünmediğini iddia etti.

BABASI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Savcılık aşamasındaki verdiği ifadesiyle mahkemede verdiği ifade arasındaki çelişkisi sorulan Kezban K., savcılıktaki ifadeyi reddetti. Sanığın duruşmada tanık olarak dinlenen babası ise, annesinin oğlundan haber alamaması sebebiyle kayıp başvurusunda bulunduğunu ve bundan 1 hafta sonra sanığın ailesini aradığını söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Tanrıkulu'nun tutukluluk halinin devamını talep etti.

'HERHANGİ BİR ÖRGÜTE ÜYE DEĞİLİM''

Hüsamettin Tanrıkulu, ''Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum tanıkları da dinlediniz örtüye üye değilim. Bazı iddialar, paylaşımlar ve haberler yapıldı. Beni ve ailemi çok etkiledi. Herhangi bir örgüte üye değilim tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum'' dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Tanrıkulu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.