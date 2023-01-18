FETÖ’cüler bu kez de o Emniyet Müdürünü hedefe aldı

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen FETÖ'nün üniforma giymiş teröristlerinin Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultarak 15 Temmuz 2016 yılında darbe girişiminde bulundu. Tank ve zırhlı araçların kışla dışına çıktığı gecede, FETÖ üyesi pilotların kullandığı savaş uçakları TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve TÜRKSAT'ı bombaladı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINI FETÖ'CÜLERDEN KURTARDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü hain darbe girişimine karşı canlarını ortaya koydu. Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er'in koordinesinde özel harekat polisleri Jandarma Genel Komutanlığı'ndan darbeciler temizlendi. Rütbeli darbecilerin, Jandarma Genel Komutanlığında görevli erleri camların önünde canlı kalkan olarak kullandığını Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna anlatan Er, bundan dolayı müdahaleyi çok dikkatli yürüttüklerini ve çevredeki binalarda oturan sivillerin zarar görmemesine büyük özen gösterdiklerini vurguladı. Teslim olan darbecilerin iç çamaşırlarıyla gözaltına alınmasına da değinen Er, bu yönteme hem darbecilerin Türk askerinin üniformasını hak etmemeleri hem de olası bir canlı bomba saldırısını önlemek için başvurduklarını kaydetti.

FETÖCÜLERİN HEDEFİNDEKİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Sosyal medyayı etkin kullanan firari FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplar üzerinden 15 Temmuz gecesi kendilerine kabus gibi çöken Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er'i hedef göstermeye başladı. Sosyal medya üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in sık sık Eraslan Er hakkında konuştuğu görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'da uzman görevinde iken "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından 2017 yılında KHK ile ihraç edilen Selçuk Adıgüzel'de Eraslan Er ile ilgili algı operasyonu yürüttüğü görüldü.

KEK YAPMAK İÇİN PARA TOPLANIYORMUŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), İstihbarat Başkanlıkları ve MASAK ekiplerince 8 ay boyunca yürütülen çalışmaların ardından FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifresine yönelik geçen hafta 59 ilde başlatılan operasyon kapsamında 18'i kamu personeli 678 "mahrem kurye" gözaltına alınmıştı. Adıgüzel, "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" adını verdiği videoda "kek yapmak" için paralar toplandığını öne sürdü. Adıgüzel bu iddialarının yanı sıra, FETÖ'cü eski kurmay Albay Erkan Öktem'in Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak öldürmeye çalıştığını yok sayıp, Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon düzenleyen dönemin Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er'in Aslan'ı başında vurduğunu öne süren akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulunmuştu.

SİNAN ATEŞ ÜZERİNDEN ALGI OPERAYONU YAPTILAR

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili de Adıgüzel yine darbecileri temizleyen Emniyet Müdürünü hedef tahtasına koydu. FETÖ'cü Selçuk Adıgüzel sosyal medya hesabından Eraslan Er'in, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile çekin fotoğraf karesi ile "15 Temmuz'daki şüpheli faaliyetlerini video da anlatmıştı. Aynı isimler farklı olaylarda gündeme geldi." Devletin yetiştirdiği katiller sürüsü. Bu faşistler. Sizleri, bizleri onları yani başkalarını vurmak için" paylaşımda bulunarak algı operasyona devam ettiği görüldü. FETÖ destekçisi firari isimler arka arkaya yaptıkları Youtube yayınlarında Sinan Ateş cinayetini ele aldılar. Cevheri Güven, Turgay Karagöz, Selçuk Adıgüzel, Aydoğan Vatandaş, Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros gibi isimlerin paylaşımları bot hesaplar üzerinden sosyal medya da daha fazla yer alması sağlandığı ortaya çıktı.