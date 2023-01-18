FETÖ’nün Türkiye İmamı örgütçüleri toplamaya gelmiş

FİRARİLER VE SAKLANANLARLA ORTAK GRUPTA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemeler kapsamında Mesut Yıldırım'ın gözaltına alındığı sırada üzerinde bulunan telefonuna el konuldu. Telefonda yapılan incelemelerde firari FETÖ'cüler ve firar etmek için hazırlıkta bulunan kişilerle ortak bir Whatsapp grubu bulunduğu görüldü.

NASIL KAÇTIKLARINI ANLATTILAR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelemeden gelen cep telefonunda konuşmalar deşifre oldu. Söz konusu konuşmaların örgütsel nitelikte olduğu belirlendi.

SABAH'ın ulaştığı telefon yazışmaları şu şekilde;

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

FETÖ'cülerin yurdışına nasıl çıktıklarına dair konuşmaları inceleyen savcılık Mesut Yıldırım hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Daha öncede FETÖ örgüt üyeliğinden ceza alan Yıldırım hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.