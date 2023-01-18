FETÖ’nün Türkiye İmamı örgütçüleri toplamaya gelmiş

İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı" Mesut Yıldırım'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgütü toparlamak için Avrupa'dan Türkiye'ye dönüş yaptığı öğrenildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı"nın yakalanması için ortak çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, FETÖ'nün şu anda Türkiye'de bulunan en üst düzey sorumlusu ve sözde "Türkiye imamı" olan Mesut Yıldırım'ın Kartal Yalı Mahallesi'nde başkasının adına kiralanmış bir evde gizlendiği belirlendi. Takibe alınan evde yaşayan Mesut Yıldırım market alışverişine dahi çıkmadığı aylarca evde kaldığı belirlendi.
AİLESİYLE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Gerekli teknik takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyon düzenlendi. Yıldırım, İstanbul ablası olan eşi Gülseren Yıldırım ve kızları Behice Yıldırım gözaltına alındı. Yıldırım ailesinin üçünün de Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi. Mesut Yıldırım'a bu evi kiralayan kişi ile onunla örgütsel olarak irtibatta bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.
FİRARİLER VE SAKLANANLARLA ORTAK GRUPTA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemeler kapsamında Mesut Yıldırım'ın gözaltına alındığı sırada üzerinde bulunan telefonuna el konuldu. Telefonda yapılan incelemelerde firari FETÖ'cüler ve firar etmek için hazırlıkta bulunan kişilerle ortak bir Whatsapp grubu bulunduğu görüldü.
NASIL KAÇTIKLARINI ANLATTILAR
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelemeden gelen cep telefonunda konuşmalar deşifre oldu. Söz konusu konuşmaların örgütsel nitelikte olduğu belirlendi.
SABAH'ın ulaştığı telefon yazışmaları şu şekilde;
15 YIL HAPSİ İSTENİYOR
FETÖ'cülerin yurdışına nasıl çıktıklarına dair konuşmaları inceleyen savcılık Mesut Yıldırım hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Daha öncede FETÖ örgüt üyeliğinden ceza alan Yıldırım hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.