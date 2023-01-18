Gaybubet evlerine baskın: 16 gözaltı

Ankara'da FETÖ'cülerin saklandığı tespit edilen örgütün gaybubet evlerini 1 ay teknik ve fiziki takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyonla yurt dışına kaçma planı yaptıkları belirlenen 16 örgüt şüphelisini gözaltına aldı. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yakalanan şüphelilerden S.C.'nin örgütün "Kayseri kadın sorumlusu", F.Ö.'nün adliye sorumlusu, E.I.'nın askeri mahrem yapılanma elebaşı, B.A.'nın "Çankırı doktor sorumlusu" olduğu belirlendi. Ayrıca 2 örgüt mensubunun subay ve astsubaylıktan, birinin emniyet amirliğinden ihraç edildikleri, diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada örgüt finansörü oldukları öğrenildi.