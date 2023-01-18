HDP’den DEVA Partisi’nin Kürt Sorunu bildirisine destek, 6’lı masaya çağrı: Manifestoyu imzalayın, bizim için sorun kalmaz

HDP'Lİ AHMET TÜRK: HDP'SİZ BİR MASA DEMOKRASİ İÇİN BÜYÜK EKSİKLİK:

HDP'li Ahmet Türk, 6'lı masada kendilerinin de olması gerektiğini belirtti, "HDP Türkiye'nin üçüncü büyük partisi. Bu parti ile ilgili bir diyalog ortamının olması muhalefet açısından önemliydi. Ama böyle ötekileştiren, dışlayan, HDP'siz bir masanın oluşturulması demokrasi için büyük bir eksiklik." dedi.

6'LI MASAYA 'SEÇİM' GÖZDAĞI: TERCİH SİZİN

HDP'li Ahmet Türk, HDP'nin kendi adayı ile seçime girme kararının sorumluluğunun 6'lı masaya ait olduğunu söyledi. Masaya gözdağı veren Türk, "Altılı Masa'nın ikircikli tavırları, uzlaşmaz tutumu, HDP'ye uzak durmaları bizim gerçekleştirmek istediğimiz demokrasi bloku konusunda bir eksiklik ortaya çıkardı. Bu eksikliğin nedeni de Altılı Masa ve muhalefet partileridir. Gönül isterdi ki başından beri HDP ile bir diyalogla bu masanın etrafında ortak bir aday kararı çıksın. Ama tercih onların. HDP de bu durumda kendi adayını çıkaracak." ifadelerini kullandı.