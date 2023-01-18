İYİ Parti'de kongre öncesi büyük kavga... "Genel merkeze karşı siyaset yapıyor"

İL YÖNETİMİ: BU AÇIKLAMAYI KABUL ETMİYORUZ

Bu açıklama partilileri birbirine düşürdü. Kadir Ulusoy'a destek veren partililer, İl Başkanı Peker'e kazan kaldırdı. 49 il yönetim kurulu üyesinden 33'ünün imzasıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada Mazhar Peker'in açıklamasının kendisini bağladığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: "Gelinen noktada mevcut İl Başkanı'nın parti il binasında adaylık açıklaması yapıldığı esnada mevcut adaylardan Kadir Ulusoy hakkında 'Oy verilmeyecek birisi varsa o da Kadir Ulusoy ve ekibidir. Kendisi genel merkeze karşı siyaset yapmaktadır" şeklinde ne şahsına ne parti il başkanlık makamına yakışmayan, iftira ve kara propaganda vasıtaları ile delegelerin hür iradelerine ipotek koymak isteyen siyasi nezaketsizlik içeren açıklamayı kabul etmiyoruz. Bahse konu açıklamalar İl Başkanı Mazhar Peker'in şahsını bağlamaktadır. İYİ Parti İl Yönetimi olarak bu açıklamaları doğru bulmadığımızı, il yönetiminin bilgisi haricinde verildiğini ve bu hususta ortak bir iradenin olmadığını kamuoyuna bildiriyoruz."