Mersin’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek silah, mühimmat ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen 1'i sözde sorumlu düzeyinde, 3 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.