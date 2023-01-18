Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Baba Halit Altun ise HDP önündeki eylemi sürdüreceklerini belirtti.

"Oğlum, şu anda yanlış yoldasın, doğru yola gel. PKK'nın, HDP'nin bize faydası olmaz" diyen Altun şöyle konuştu: "Doğru yol annenin, babanın evidir ve devletin yanıdır. Seni okula gönderdik. Bilgisayar mühendisi oldun, kardeşlerinin başına şemsiye olursun diye düşünüyordum. Sen bu kadar mı yanlış yapabildin? Yeter bu acıyı bizlere çektirdiğin. Yolunuz yanlış yoldur. Eğer sen benim kanımdan isen doğru yola gel. Doğru yol burasıdır. Seni kandırmışlar götürmüşler."