Roman Buluşması’nda Goran Bregoviç sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları ve vatandaşla buluşmaları kapsamında 20 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Büyük Roman Buluşması etkinliğine katılacak. "Biz biriz, beraberiz, kardeşiz hep birlikte Türkiye'yiz" sözünden yola çıkarak hayatın her alanında Türkiye'ye değer katan vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roman vatandaşlara yönelik eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmetler başlıklarında yeni müjdeler vereceği öğrenildi. Dev organizasyonun sürpriz bir de konuğu olacak. Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregoviç buluşmada konser verecek. Bregoviç, Çingeneler Zamanı filminin ünlü müziği ile tüm dünyada tanınmıştı. Bu arada AK Parti'de seçime yönelik çalışmalar sürerken, önümüzdeki aylarda kamuoyu ile paylaşılacak olan seçim beyannamesinin hazırlıklarına hız verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinin sade bir dille, herkesin anlayacağı şekilde yazılmasını istedi. Beyanname 6 bölümden oluşacak. Ağırlık ise ekonomide olacak.