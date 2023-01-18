Topu taca attı: Akşener, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili tarafını belli etti!

TOPU TACA ATTI: 'GEREK YOK'

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başörtüsü düzenlemesiyle ilgili de konuştu.

Akşener, başörtüsü konusunda yasal veya anayasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını ileri sürdü.

Akşener şunları söyledi;

"Bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur."