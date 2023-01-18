Topu taca attı: Akşener, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili tarafını belli etti!

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi, perşembe günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Başörtüsü düzenlemesi konusunda ne karar vereceği merak edilen İYİ Parti cephesinden şaşırtmayan bir açıklama geldi.
TOPU TACA ATTI: 'GEREK YOK'
Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başörtüsü düzenlemesiyle ilgili de konuştu.
Akşener, başörtüsü konusunda yasal veya anayasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını ileri sürdü.
Akşener şunları söyledi;
"Bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur."
İYİ PARTİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 'EVET' DİYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI...
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TBMM'ye sunulan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir." demişti...
KILIÇDAROĞLU SAMİMİYET SINAVINI GEÇEMEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtülü vatandaşlar için bulunduğu "başörtüsü meselesini çözme" vaadinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Samimi iseniz gelin anayasal düzenleme ile bu sorunu kökten çözelim" demişti. Kılıçdaroğlu bu teklif üzerine sessizliğe büründü ve başörtüsü ile ilgili açıklama yapmayı da bırakmıştı.
İKİ MADDELİK DEĞİŞİKLİK ANAYASAL GÜVENCE
Düzenleme Anayasa'nın iki maddesinde değişiklik öngörüyor. 24'üncü maddede yapılan değişiklik ile başörtüsüne anayasal güvence getiriyor. Anayasa'nın 41'inci maddesinde yapılan değişiklik ile aile güvence altına alınıyor
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Genel Kurul'daki görüşmeler iki turlu ve gizli oyla yapılacak. Teklif 360'ın altında oy alırsa reddedilmiş olacak. 360-400 arasında oy alırsa referanduma sunulacak. Teklif, 400 ve üzeri oy alırsa referandumsuz kabul edilmiş olacak. AK Parti ve MHP'nin parlamentoda 334 milletvekili bulunuyor.