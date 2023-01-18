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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Trafik, kar, buzlanma çilesine son: Badal Tüneli yarın açılıyor

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Trafik, kar, buzlanma çilesine son: Badal Tüneli yarın açılıyor
Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru üzerindeki bir çile daha tarih oldu. Çorum-Amasya arasında yapılan ve İran sınırından Bulgaristan'a kadar konforlu bir yolculuk sağlayacak olan Badal Tüneli, yarın Başkan Erdoğan tarafından açılıyor. Çorum'un Osmancık ve Amasya'nın Merzifon ilçeleri arasında 4.5 km'lik Badal Tüneli 760 milyon liraya mal oldu. Proje kapsamında; 65 metre uzunluğunda 2 köprü ve 2 de alt geçit bulunuyor.

YÜZDE YÜZ YERLİ
Yüzde yüz yerli mühendislik imkânları kullanılarak yapılan Ttünel kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar sebebiyle yaşanan kazaların önüne geçerek, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasına öncülük edecek.
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Trafik, kar, buzlanma çilesine son: Badal Tüneli yarın açılıyor
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