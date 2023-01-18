Tunç Soyer’i eleştirdiği için görevden alınan Saadet Partisi eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu AK Parti’ye katıldı

CHP'li Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine karşılık, "Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan mason Tunç Soyer'e hesap sorması gereken öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dediği için Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanlığı görevinden alınan Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı Ustaosmanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ardında yol yürümek için AK Parti saflarına katılmış olmaktan onur duyuyorum" dedi.

'ONUR DUYUYORUM'

AK Parti'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Emre Ustaosmanoğlu, "Devletimizin Nizamı, Milletimizin Selameti ve Rafahı için ömrünü bu davaya vakfetmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında yol yürümek için AK Parti saflarına katılmış olmaktan onur duyuyorum" dedi