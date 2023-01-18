Türkiye, merkezi aktör haline geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin kendi savunma sanayii ürünlerini üreten ve her yıl milyarlarca dolar ihracat yaptığını vurgulayarak, "Türkiye'de birtakım zevatın başarılarımızdan rahatsızlık duymasını anlayamıyoruz" dedi. Türkiye Kitabı'nı tanıtan Altun, "Türkiye" ibaresinin uluslararası alandaki kullanımı çerçevesinde birçok uluslararası iletişim kampanyası düzenlediklerini belirtti. Türkiye Kitabı'nın Türkiye'nin marka değerine katkı yapacağını söyleyen Altun, "Ülkemiz hakkında son derece detaylı bilgiler ihtiva eden bu önemli eserdir. Bu eser aynı zamanda dezenformasyonla mücadele çerçevesinde Türkiye hakkında manipülatif bilgilerin yayılmasının önüne geçilmesi noktasında da önemli bir referans, kaynak teşkil edecektir" dedi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi, sağlık, adalet, eğitim, savunma sanayii gibi pek çok alanda ilerleme kaydettiğini söyleyen Altun, "Bu atılımlar hiç kuşkusuz ülkemizin refahını, huzurunu, kalkınmasını, demokrasisini ve güvenliğini garanti altına aldı ve bağımsızlığımızı pekiştirdi. Ülkemiz bu gelişmelerle aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrar noktasında merkezi bir aktör haline geldi. Gücümüz, dünyadaki hemen her gelişmede ülkemizi fikri sorulan, ne yapacağına bakılan merkezi aktör haline getirmektedir" ifadelerini kullandı.