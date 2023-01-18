Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de 24 Temmuz 2022'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine davet edilen ve sahneye çıkarılarak konuşturulan Esma Ay (51), önceki gün eşi ile birlikte AK Parti Balya İlçe Teşkilatı'na giderek AK Parti'ye üye oldu. CHP'nin Balıkesir mitingine katılma sürecini anlatan Esma Ay, "Bana sahneye çıkıp derdini anlat dediler. Ben de o zaman yaşadığımız sorunları anlattım. Daha sonra bana 'Bir şeye ihtiyacın var mı' dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum dediğimde, 'Biz Esma Hanım'a bir fırın yapalım, bir de hamur karma makinası alalım' dediler. Ama ne arayan oldu ne de soran. Sözlerini hatırlatmak için kendilerini aradığımızda telefona bile çıkmadılar" dedi. Eşi Esma Ay ile birlikte AK Parti'ye üye olan Gürdal Ay ise uzun yıllar CHP'ye oy verdiğini belirterek "CHP'li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. Bizim CHP'yle yürünebilecek hiçbir yolumuz yok" dedi.