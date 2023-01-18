Yapay zeka destekli İçtihat Merkezi Haziran’da faaliyette

Yargıtay'daki toplam dosya sayılarına ilişkin Akarca, 2022 sonu itibarıyla Yargıtay hukuk daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 64 bin 126, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 293 bin 233, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 62 bin 928 derdest dosya bulunduğunu belirterek, genel toplam itibarıyla Yargıtay'daki derdest dosya sayısının 420 bin 287 olduğunu açıkladı. Ayrıca Akarca, 2017'de Yargıtay kanununda yapılan değişiklikle sabit hale gelen Ceza ve Hukuk Genel Kurullarının 1 Ocak 2023 itibarıyla değişken genel kurul sistemine dönüldüğünü belirtti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın İncek'te bulunan yerleşkesinde düzenlenen 2022 yılsonu değerlendirme toplantısında konuştu. Akarca, yıllık bilgilendirme toplantılarını düzenlemenin, yargının şeffaflığının ve topluma karşı hesap verebilirliğin bir gereği olduğuna vurgu yaptı.

CEZA VE HUKUK GENEL KURULLARI ARTIK SABİT OLMAYACAK

2017'de yapılan Yargıtay Kanunu'ndaki değişiklik ile Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurullarının yapısında değişikliğe gidildiğini, sabit sisteme geçildiğini hatırlatan Akarca, "Bu düzenlemede öngörülen sürenin dolması ile birlikte 1 Ocak 2023 itibarıyla sabit genel kurul sisteminden dairelerin başkanı ve temsilci üyesinin katılımıyla değişken genel kurul sistemine dönülmüştür. Her iki sistemin kendine göre avantajları olmuştur. Sabit genel kurul sisteminde çalışma sisteminde pratiklik ve iş hızında artış söz konusuyken, değişken genel kurulda genel kurula taşınan daire kararına katılan üyenin, daire başkanının genel kurulda bulunması daire içtihatlarının sürdürülmesine ve kararın gerekçesinin iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır" dedi.

"YARGITAY KARARLARININ GEREKÇELİ OLMASI, İSTİNAF VE İLK DERECE MAHKEME KARARLARININ KALİTESİNİ DE OLUMLU ETKİLEYECEKTİR"

Yargıtay'ın ülkede içtihat birliğini sağlamasının ve yargı hizmetinin kalitesini artırmasının en etkili aracının gerekçeli kararlar olduğuna işaret eden Akarca, Yargıtay'ın "Gerekçeli Yazım Rehberi"ne değinerek, "Rehberde yer alan en önemli yapısal reform, temyiz nedenlerinin kararda özetlenecek olmasıdır. Bu şekilde, bireyler ileri sürdükleri temyiz nedenlerinin hangi sebeple yerinde görülmediğini karardan anlayabileceklerdir. Bu reformla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği ihlal kararlarının tekrarlanması da önlenecektir. Yargıtay kararlarının gerekçeli olması, istinaf ve ilk derece mahkeme kararlarının kalitesini de olumlu etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ YARGITAY İÇTİHAT MERKEZİ EN GEÇ HAZİRAN AYINDA FAALİYETTE"

2015'de tüm Yargıtay kararlarını istisnasız şekilde toplumun erişimine açtıklarını anımsatan Akarca, şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımından bu girişimin önemli olduğunu söyledi.

Yol göstericilik özelliği olmayan bazı kararların herhangi bir filtraj olmadan internet sitesinde olmasının, emsal karar arayanların işlerini zorlaştırdığına vurgu yapan Akarca, "Bunun üzerine, Yargıtay İçtihat Merkezinin yapay zekâ destekli şekilde geliştirilmesi fikri doğdu. Bireysel olarak kullanıcıyı tanıyan sistem, kısa sürede ve kolay şekilde aradığı kararı bulmasına imkan verecek. Yapay zeka destekli Yargıtay İçtihat Merkezi en geç Haziran ayında faaliyete geçecek olup, bu sistem büyük ölçüde Gerekçeli Karar Yazım Rehberine göre tasarlanmıştır. Yargıtay İçtihat Merkezinde karar aranırken Rehberde yer alan ana başlıklara göre indeksleme ve sorgu da yapılabilecektir. Ayrıca, yakın gelecekte iş süreçlerinin, rapor kâğıtlarının, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi karar özetlerinin, ilam taslaklarının da yapay zekâ destekli olarak yapılması planlanmaktadır. Planlanan bu teknolojik yeniliklerin hayata geçirilebilmesi için de Yargıtay kararlarının belli standartlara sahip olması gerekmektedir" diye konuştu.

"2022'DE YARGITAY'DAKİ DERDEST DOSYA SAYISI 420 BİN 287"

Yargıtay'daki toplam dosya sayılarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akarca, şöyle konuştu: 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yargıtay hukuk daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 64 bin 126, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 293 bin 233, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 62 bin 928 derdest dosya bulunmaktadır. Genel toplam itibarıyla 2022 sonunda Yargıtay'daki derdest dosya sayısı 420 bin 287'dir. Derdest dosya sayısının 2016 yılı sonunda 1 milyon 438 bin 785, 2017 yılı sonunda ise 1 milyon 179 bin 27 olduğu, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte son 6 yıl içerisinde Yargıtay'ın derdest dosya sayısında önemli bir azalma olduğu ortaya çıkmaktadır. Hiç şüphe yok ki ortalama görülme süreleri de dosya sayısının azalmasına bağlı olarak kısalacaktır.