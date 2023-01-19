‘8 liseli kampüs’ün temeli yarın atılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir eseri daha eğitim-öğretime kazandıracak. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük lise kampüsünün temel atma törenini gerçekleştirecek. Kampüste 5 anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik anadolu lisesi, 1 anadolu imam hatip lisesi, 1 Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), 1 planetaryum, 1 kız, 1 erkek olmak üzere 150'şer kişi kapasiteli 2 öğrenci yurdu, 1 idari yönetim binası, kapalı spor salonları, konferans salonu yer alacak. 10 bin 400 öğrencinin faydalanabileceği kampüs, 68 dönümlük araziye inşa edilecek. Ortaokuldan mezun olacak çocukların sadece akademik değil, sosyal, sportif, kültürel açıdan kendisini geliştirebileceği bir eğitim ortamı oluşması hedefleniyor. Ayrıca ilçedeki mevcut okulların kampüse taşınmasıyla ortaokul ve ilkokulların öğrenci sayıları da rahatlatılmış olacak. Bu sayede 'Eğitimde Türkiye Yüzyılı' çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlerin başarılarıyla bu hedefe anlamlı katkılar sunması amaçlanıyor.