CHP’li Aydın BŞB’de ’görevi kötüye kullanma’ davasında karar çıktı! ASKİ Müdürü’ne ve bürokratlarına ceza yağdı

50 BİN LİRALIK EL İLANI

Açılan su kuyularına elektrik malzemesi alınması için KDV hariç 96 bin 357 lira, trafoların tamir ve bakımı için 90 bin 990 lira, merkez ilçe ve beldelerdeki su abonelerini bilgilendirmek amaçlı el ilanı basımı için de 51 bin lira doğrudan temin yöntemi ile hizmet alımı yapıldığı belirlendi. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Nazilli'deki araçlarının tamir ve bakım işinde ise bir kepçeye iki kez 250 saat bakımı, bir iş makinasına iki kez uzaktan servis hizmeti verildiği ve söz konusu araçların çalışma mahallinde birden çok kez benzer arızalarının olağan dışı olduğuna dikkat çekildi. ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Söke, Kuşadası ve Didim'deki araçların tamir ve bakımına KDV hariç 100 bin 550 lira, Efeler'deki araçların tamir ve bakımına ise KDV hariç 94 bin 361 lira, iş makinalarının tamir, bakım ve onarımına 91 bin 899 lira, bu bakımlardan iki ay sonra yine iş makinalarının tamir, bakım ve onarımına ise KDV hariç 99 bin 714 lira ödendiği ifade edildi. Ayrıca iş makinalarının tamir, bakım ve onarımı için fiyat araştırması yapıldığı ancak teklif alınan firmalardan birçoğunun aynı adreslerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.