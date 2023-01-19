Bakan Karaismailoğlu, “Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunu pazar günü Türkiye’nin hizmetine sunacağız”

AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Teşkilatını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada İstanbul'da özellikle Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun açılışını yapacağız. Yani Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesi. Dünyanın en iyi metro havalimanına inşallah metro konforunda yolculuğu inşallah Pazar günü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açarak Türkiye'nin hizmetine sunacağız inşallah diye açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Amasya Çevre Yolu çok kıymetli projelerimizden bir tanesiydi. Bunu çevre yolu açarak Amasya Şehir Merkezine adeta bir nefes aldırdık. Özellikle bu doğu batı aksındaki ulaşım koridoru, lojistik koridoru yine kaliteli, güvenli, konforlu bir yol haline getirdik. Yine diğer yapmış olduğumuz kavşaklar olsun, alt geçitler, üst geçitler hepsi yaşamımızı hayatımızı kolaylaştıran önemli işler olarak bitirip, hizmete açtığımız işler. Yakın zamanda geldiğimizde sizlerle beraber olmuştuk. Merzifon hava terminalimizin yeni binasını da hizmete açtık. İnşallah uçuşlarımızla birlikte uçuşlarımızın sayısı da arttı. Özellikle Amasya'nın, Merzifon'un bu bölgenin hatta Çorum'un İstanbul'a kolay erişimini sağlayan önemli bir nokta olarak daha kaliteli hizmet verecek ve daha kapasitesi yüksek bir havalimanı ile hizmetlerimiz artarak devam edecek. Tabi Türkiye genelinde çok önemli işlerimiz var. Biz bugün buradayız, yarın İstanbul'da olacağız. İstanbul'da özellikle Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun açılışını yapacağız. Yani Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesi. Özellikle Şehir içi metro açısından da dünyanın önde gelen önemli projelerinden bir tanesi.

Toplamda 34 kilometre uzunluğunda dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi, Türkiye'nin de en hızlısı. Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek, 8 istasyonu bulunan Kağıthane İstanbul Havalimanı Metrosu. Yani Kağıthane'den İstanbul, dünyanın en iyi metro havalimanına inşallah metro konforunda yolculuğu inşallah Pazar günü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açarak Türkiye'nin hizmetine sunacağız inşallah. Yani metro görmek için Paris'e gitmeye gerek yok.Yıllardır İstanbul'da Metrolar işliyor Dünyanın en kaliteli metroları işliyor. Aynı şekilde otomatik kapılar bazılarını çarpa biliyor o yüzden bizim tünellerimizin otoyollarımızın Dünyanın en kaliteli işlerini yapıyoruz. Bize gelen büyük elçiler ve yabancı mevkidaşlarımız geldiklerinde bizim yollarımızı kullandıklarında keşke bizim ülkemizde de bu yollar tüneller olsa diye bize övgüler yağdırıyorlar. İnşallah bazı görmeyen gözler varsa da bunları görecektir. Bol bol kullanıyorlar ama yandan bakıyorlar. Ama hayatlarımızın vazgeçilmezi oldu bunlar arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz bundan 20 yıl önce Türkiye'deki araç sayısı 8 milyondu. Bugün Türkiye'deki toplam araç sayısı 26 milyona çıktı yani neredeyse 4 katına çıktı. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesinden çok daha az. Bunun yanında en önemlisi bu yapılan kaliteli, güvenli yollar sayesinde trafik kazaları tam yüzde 82 oranından azaldı. Yani o trafik kazası canavarı resimlerini artık tarihe gömdük AK Parti iktidarları ve bunun yanında bu kazaların azalması sonucu tam 13 bin 100 vatandaşımızın her yıl hayatını kurtarıyoruz bu kaliteli, güvenli yollar sayesinde.

Yaptığımız işler gurur verici, büyük altyapı projelerinin tamamladık değerli arkadaşlar. Türkiye bu kadar hızlı büyürken, bu altyapıyı yapmaya kimsenin de gücü yetmezdi. Bu güç Türkiye'nin gücü, altyapı yatırımlarını bir kez yapıyorsunuz 100 yıldan fazla kullanıyorsunuz. O yüzden Türkiye'nin önü çok açık, inşallah Türkiye daha da gaza basarak hızlıca ilerleyecektir. Önümüzdeki seçimler Türkiye için önemli, dünya içinde önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderliği burada söz konusu, o yüzden hep beraber el birliğiyle çalışıp, Amasya'Dan çok güçlü bir ses vereceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız bir 5 yıl daha bütün dünyanın hizmetinde olacak. 20 yıldır yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Türkiye artık geri dönülemez bir yola girmiştir, biz 2023 planlarımızı fazlasıyla yerine getirdik. Artık 2053 yılı planlarına başladık, Ulaştırma Bakanlığı olarak, 198 milyar dolarlık yatırım planı, 2053'e kadar gün, gün bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde durmak yok yola devam diyoruz." Dedi.