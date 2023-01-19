Amasya Badal Tüneli açıldı! Başkan Erdoğan: Yılda 265 ton karbon emisyonunu azaltacak

YATIRIM BEDELİ 760 MİLYON TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Amasya Badal Tüneli ve Bağlantı Yollarının yatırım bedeli 760 milyon TL olarak açıklandı. Toplam uzunluğu yaklaşık 4.6 kilometre olacak proje, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak.