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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Bayraktar, Babacan’a Kızılelma ile cevap verdi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Milli İHA ve SİHA’lara ‘dokunacağız’ diyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a tepkiler çığ gibi... Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından anlamlı bir fotoğraf paylaşarak uyardı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Bayraktar, Babacan’a Kızılelma ile cevap verdi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli üretim İHA ve SİHA'ları hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi. Baykar çalışanlarının, çocukların ve vatandaşların Teknofest'te Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden Muharip İnsansız



Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar Kızılelma ile çekilen fotoğrafları paylaşan Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun 7 iklim 4 bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi. Babacan'ın Baykar'a yönelik "Devletin hemen hemen bütün imkânları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabii ki" sözleri tepki çekmişti.
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Bayraktar, Babacan’a Kızılelma ile cevap verdi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir
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