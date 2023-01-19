Bayraktar, Babacan’a Kızılelma ile cevap verdi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli üretim İHA ve SİHA'ları hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi. Baykar çalışanlarının, çocukların ve vatandaşların Teknofest'te Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden Muharip İnsansızUçak Sistemi (MİUS) Bayraktar Kızılelma ile çekilen fotoğrafları paylaşan Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun 7 iklim 4 bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi. Babacan'ın Baykar'a yönelik "Devletin hemen hemen bütün imkânları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabii ki" sözleri tepki çekmişti.