Davutoğlu’nun ’Sağcı’ açıklamasına tepki yağıyor: “Vay takiyyeci vay…”

"VAY TAKİYYECİ VAY!"

Davutoğlu'nun bu açıklamasının videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek de Davutoğlu'nun "Ben kendimi sağcı olarak görmedim hiçbir zaman" sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Davutoğlu'na tepki gösterdi. Gökçek, Davutoğlu'na şu cümlelerle yüklendi:

"Davutoğlu hiçbir zaman kendini sağcı olarak görmemiş… Vay takiyyeci vay… Biz de hep bunda bir bozukluk var, bu çok açık diyorduk. Sonunda kendi tiynetini ortaya koydu… Konya da meydan da iğne ucu kadar cesaretin varsa bunu söylersin. Solcu Ahmet."