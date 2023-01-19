Davutoğlu’nun ’Sağcı’ açıklamasına tepki yağıyor: “Vay takiyyeci vay…”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Gör Beni" programına 2,5 yıl önce konuk olmuş, bu programda "Kendimi hiçbir zaman sağcı olarak görmedim" ifadelerini kullanmıştı.
Davutoğlu şunları söylemişti: "(…) Sol-sağ denklemi içinde de sol bir ortamda büyüdüm. İstanbul Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi… Ama ben kendimi sağcı olarak görmedim hiçbir zaman. Fakat ilgilendiğim alanlar bu toplumun o klasik değerlerine olan saygım dolayısıyla bu ikisinin mezcetmeye çok çalıştım. Marksist literatürü de ortaokul çağlarında okuduk hepimiz o günkü şartlar gereği… Bütün o meseleler beni akademik hayata yönlendirdi."
"VAY TAKİYYECİ VAY!"
Davutoğlu'nun bu açıklamasının videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek de Davutoğlu'nun "Ben kendimi sağcı olarak görmedim hiçbir zaman" sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Davutoğlu'na tepki gösterdi. Gökçek, Davutoğlu'na şu cümlelerle yüklendi:
"Davutoğlu hiçbir zaman kendini sağcı olarak görmemiş… Vay takiyyeci vay… Biz de hep bunda bir bozukluk var, bu çok açık diyorduk. Sonunda kendi tiynetini ortaya koydu… Konya da meydan da iğne ucu kadar cesaretin varsa bunu söylersin. Solcu Ahmet."
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "SOLCU GÖZÜKMEK İÇİN ATMADIĞI TAKLA KALMIYOR"
Sosyal medyada ise Davutoğlu'nun gündeme gelen açıklaması hakkında vatandaşların tepkileri vardı. Süleyman Karaca isimli sosyal medya kullanıcısı, "Devir değişmiş başkanım: Solcu (İmamoğlu gibi) sağcı gözükmek için umreye gidiyor. Bunlar ise solcu gözükmek için atmadığı takla kalmıyor. Bizim başımıza ne geldiyse bizden gibi görünenlerden geldi. Rabbim şerlerinden bu güzel vatanımı muhafaza eylesin. Onlara fırsat vermesin" dedi.
"YAZIKLAR OLSUN SANA!"
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı olan Ömer Demir ise "Ahmet bey! Kominizim boş düşüncesi uğruna milyonlarca insanın kanını dökmüş bir düşünce yapısıdır. Hala oralarda isen sana binlerce kez yazıklar olsun. Kominizim de insan hakları boş bir laftan ibarettir. İnsan hakları İslami düşüncede bir öneme sahiptir. Yazıklar olsun sana!" yorumunda bulundu.
"BUNLARIN ALTISI DA AYNI KONUMDA!"
Sosyal medyada yorum yazanlardan biri olan İlker Eryiğit ise "Yüce Mevlam CHP'ye iktidar yüzü göstermesin inşallah" yorumunda bulunurken, Davut Taşdemir, "Söyleyene değil söyletene bak! İnşallah sabredelim, bunların altısı da aynı konumda!" diyerek tepkisini ortaya koydu. Hakan Erzurum ise Davutoğlu hakkında düşüncelerini şöyle açıkladı: "Tayyip Erdoğan sayesinde makam mevki sahibi olanlar şimdi reise siyaset yapmayı öğretmeye çalışıyor. Recep Tayyip olmasa sizi muhtar bile seçen olmadı, daha doğrusu çoban bile tutan olmazdı."
"KÜP İÇİNDEKİNİ SIZDIRIR DERLER BÜYÜKLERİMİZ"
Davutoğlu'nun açıklamasına Şefik Öztürk ise şu tepkiyi gösterdi: "Küp içindekini sızdırır derler büyüklerimiz." Mehmet Tevfik Pazarbaşı isimli vatandaş ise Davutoğlu'nun açıklaması için "Fırıldaklar..." yorumunu yaptı.