Kılıçdaroğlu'nun 'hak, hukuk, adalet' söylemleri havada kaldı! "Geçinemiyoruz" dediler disipline sevk edildiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak hukuk adalet söylemleri yine havada kaldı. Kılıçdaroğlu, İzmir'in Bayraklı ilçesinde katıldığı temel atma töreninde maaşlarında iyileştirme isteyen Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL A.Ş işçilerinin gözünün yaşına bakmadı. Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından itilip kakılan partililer şimdi de disiplinlik oldu.
15 Ocak'ta Bayraklı'daki temel atma töreni sırasında yaşanan şok gelişme sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Korkmaz ile birlikte soluğu Ankara'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı. Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Gümrükçü ve Korkmaz, Genel başkana Bayraklı'da açılış töreninde yaşanan olaylarla ilgili olarak eyleme katılan partililer hakkında disiplin süreci başlattıklarını belirtti.
Çiğli İlçe Örgütü olarak o gün alanda bulunan ve olaylara karışan parti üyeleri ile ilgili disiplin sürecini başlattık. İncelemelerimiz ve disiplin süreci ile ilgili detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan maaşlarında iyileştirme isteyen parti üyesi işçilerin disipline sevk edilmesi ilçe örgütünde sıkıntı yarattı.