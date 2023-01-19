Havacılıkta yeni rekorlar kıracağız

BaşkanErdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderdi: Türkiye salgının sağlık boyutunu nasıl başarıyla yönetmişse hava ulaşımı ve taşımacılığı yönünde de aynı başarıyı yakaladı. THY vakitlice aldığı tedbirler ve salgın döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla krizi en az hasarla atlattı. 2022 havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl oldu. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, 2022'de Avrupa Yolcu Trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini yeni rekorlarla tamamlayacağız. Daha 15-20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olan Türkiye, bugün bu sektörde parmakla gösteriliyor.Hava yolunu halkın yolu haline getirdiğimiz son 20 yılda THY kanatlarını 5 kıtadaki 129 ülkeye genişleterek ülkemizin en değerli markası oldu.TÜRK Hava Yolları, 2022'de 71.8 milyon yolcu, 1.7 milyon ton kargo taşıdı. Yüzde 80.6 doluluğa ulaştı.DÜNYANIN EN İYİSİ: 4 yılda 262 noktada 1.1 milyon uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı 160 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Temmuz 2022'de İstanbul Havalimanı günlük 1422 uçuşla tarihi rekor kırdı, dünyanın en iyi havalimanı seçildi.