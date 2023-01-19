İBB, bütçesi 9 bakanlıktan fazla olmasına rağmen sıfırdan metro projesi geliştiremedi

2023 yılında 181,6 milyar lira bütçe ödeneğine sahip olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da iki havalimanını metroyla buluşturuyor. Sabiha Gökçen-Tavşantepe hattını Ekim 2022'de hizmete alan bakanlık, İstanbul Havalimanı-Kağıthane bağlantısı için gün sayıyor. Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerini sonrasında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hattın açılacağını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK

Bakan Karaismailoğlu verdiği bilgilere göre, hattın işletmeye açılmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada ulaşılabilecek. Hattın Gayrettepe-Kağıthane bölümünün ise bu yılın Nisan ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

37,5 kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlayan Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu, şu andaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometre giderek Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.