SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Bolton’un skandal sözlerine tepki: O günler geride kaldı

Daha önce 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin yaptığı bir açıklamada darbelere açık şekilde destek verdiği itiraf eden Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu kez Türkiye'deki seçimlere ilişkin skandal bir çağrıda bulundu.
TÜRKİYE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN SKANDAL ÇAĞRI
The Wall Street Journal'a makale yazan Bolton, "Batı'nın, Türkiye'deki muhalefetin yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı şansı elde etmesini sağlamaya yardım etmek için cesur bir adım atması halinde Erdoğan'ın durdurulma şansı söz konusu" dedi.
MUHALEFETE DESTEK MESAJI
Muhalefetin etkili bir kampanya yürütmesi ve birlik içinde kalması halinde Erdoğan'ın seçimde yenileceğini öne süren John Bolton, "Erdoğan'a karşı koyulmazsa, işler daha da kötüye gidecek" iddiasında bulundu.
"BEYHUDE BİR ÇABADIR"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bolton'un skandal çağrısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bolton'un darbeleri desteklidiği hatırlatan Kalın, "Bolton, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırmış. Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.
Darbeleri desteklediğini daha önce itiraf eden Bolton, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırmış.— İbrahim Kalın (@ikalin1) January 19, 2023
Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır.
Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı.https://t.co/4Wm4DkhWvx