SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Bolton’un skandal sözlerine tepki: O günler geride kaldı

Daha önce 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin yaptığı bir açıklamada darbelere açık şekilde destek verdiği itiraf eden Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu kez Türkiye'deki seçimlere ilişkin skandal bir çağrıda bulundu.