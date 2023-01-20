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Giriş Tarihi: 20.1.2023 14:07

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı, NATO’nun Ramstein Hava Üssü’nde başladı.

DHA
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’na katıldı

Ramstein Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramstein Türk Kıdemli Subayı Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, ilk olarak Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti. Faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar daha sonra toplantının yapılacağı salona geçti. Akar, toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra aralarında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blasczczak'ın da bulunduğu bazı mevkidaşları ile ayaküstü görüştü.

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Bakan Akar, Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’na katıldı
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