Bakan Karaismailoğlu: Türkiye Yüzyılı’nin işaret fişeği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, "2023 yılı, 'Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacaktır. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Dünyayı, Türkiye'ye bağlıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptık. Pazar günü de ülkemizin önemli projelerinden biri olan; İstanbul'da 34 kilometre uzunluğa sahip, Türkiye'nin en hızlı metrosunu Kâğıthane'den dünyanın en iyi havalimanı İstanbul Havalimanı'na bağlıyoruz.Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. Badal Tüneli'nin Türkiye transit karayolu güzergâhında önemli geçiş noktası oluşturduğunu belirterek, "Bağlantı yollarıyla birlikte Badal Tüneli projesinin toplam uzunluğu 4.5 kilometre. Projede toplam 345 metre uzunluğunda 4 köprü de yer alıyor. Bu bölge artık sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkmış, trafik, can ve mal güvenliği en üst seviyeye yükselmiştir" ifadelerini kullandı.