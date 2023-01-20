Baykar’dan ’istihdam’ iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözleri ile SİHA ve İHA üreten Baykar'a yönelik başlatılan saldırılar devam ediyor.

Son olarak Baykar'ın Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerden istihdam sağladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerden, 20 yıldan bu yana bir kişinin dahi istihdam etmediği belirtilerek "3.500 çalışanımız, 27 yaş ortalamamızla daima genç ve dinamiğiz. Her yıl 1.200 üniversiteli stajyer alımı yapıp gençleri yetiştiriyoruz.. Baykar, prensibi ve etik değerleri gereği dünyada pek örneği olmayan bir şekilde halihazırda çalışan bir kişiyi, çalıştığı kurum veya firmadan izin almadan hiçbir şekilde işe almamaktadır."ifadelerine yer verildi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da yapılan açıklamayı paylaşarak şu ifadelere yer verdi: İftiralarını suratlarına çarpınca utanıp vazgeçeceklerini maalesef düşünmediğimiz bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine; Kainattaki en güçlü olgu olan Hakk'ı ve hakikati merak edenler için...