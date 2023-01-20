Cenazeye gönderilmeyen mahkûma tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde hükümlü bulunan kişinin annesinin cenazesine katılmasına izin verilmemesinin hak ihlali olduğuna hükmetti.Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan karara göre, Kahramanmaraş'taki cezaevinde hükümlü bulunan bir kişi, annesinin vefatı üzerine mazeret izni talebinde bulundu. Başsavcılık ise izin için belirtilen adresin güvenlik açısından sakıncalı olduğunu belirterek talebi reddetti. Kararın tebliği üzerine hükümlü, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve başvurucuya 13 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.AYM'nin kararında, yakını ölen hükümlünün izin talebinin kamu makamlarınca süratle harekete geçilerek, koşullar da dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiği belirtildi.Talebin karşılanmasında kamu makamlarının kendilerinden beklenen özeni göstermesi gerektiğine işaret edilen kararda, "Talebin karşılanması imkân dahilinde görülmezse bu duruma ilişkin zorunluluk halleri ve güvenlik riskleri somut olgu ve olaylara dayanılarak açıklanmalıdır" değerlendirmesine yer verildi