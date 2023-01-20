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Giriş Tarihi: 20.1.2023 17:08

Emine Erdoğan'dan öğrencilere 'iyi tatiller' mesajı

Karne alan öğrencileri tebrik eden Emine Erdoğan, “Tatilde dinlenirken, kitap okumayı da unutmayın” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan öğrencilere ’iyi tatiller’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla "karne" etiketiyle paylaşımda bulundu.

KARNE ALANLARA TEBRİK
Tatilin öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şunları söyledi: "İlk dönemi başarıyla tamamlayarak karnelerini alan tüm çocuklarımızı gayretleri için tebrik ediyorum."



KİTAP OKUMAYI İHMAL ETMEYİN
"Tatilde dinlenirken, kitap okumayı da unutmamalarını ümit ediyor, eğitim hayatları boyunca başarılarının daimi olmasını diliyorum."

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Emine Erdoğan'dan öğrencilere 'iyi tatiller' mesajı
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