İBB, 4 yılda yeni metro projesi geliştiremedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun ardından İstanbul Havalimanı metrosunu da hizmete hazır hale getirirken, 2023 yılı bütçesi 9 bakanlıktan fazla olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise 4 yılda yeni bir metro projesi geliştirip İstanbulluların hizmetine sunamadı. İBB'nin 115 milyar 250 milyon liralık 2023 bütçesi kasım ayında oyçokluğuyla kabul edildi. Bu rakamın, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Bağlı Cetveller tablosundan elde edilen bilgilere göre, ayrı ayrı olarak Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçelerinden fazla olduğu görüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu bütçeye rağmen başkanlığa seçildiği 2019'dan bu yana geçen 4 yılda sıfırdan bir metro hattı planlayıp hizmete sunamadı. İBB'nin bu alandaki eksiğini ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kapatarak İstanbulluların ulaşım sorununa çözüm üretiyor.