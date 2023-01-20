İkizler Çetesi’ne ikinci dalga operasyonu: 15 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı faaliyet yürüten bahis çetelerine göz açtırmıyor. Siber polis 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan Telek'in yönettiği 28 kişilik bahis çetesi 2 ay boyunca teknik takiple izledi. Polisler çetenin finansal hareketlerini mercek altına alıp, detaylı araştırmalar yaptı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiğini bu şekilde yürüttüklerini belirledi. Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.

DİĞER İKİZ MAKEDONYA'DA YAŞIYOR

Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden Kaan Telek'in.'nin suç çetesini yönetmek için Makedonya'da bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, , Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden suç şebekesini yönettiği belirlenen Rıdvan Telek'in de arasında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BAHİS ŞEBEKESİNE İKİNCİ DALGA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin incelenen dijital materyallerinde yapılan tespitte; 17 kişinin yasa dışı bahis organizasyonda kullanılan hesapları yönettiği, 3'üncü kişilerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM'lerden para çektiği ve canlı destek faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Makedonya'dan yönetilen bahis çetesine yapılan operasyon sonrasında, tespit edilen şüphelilerden 2'sinin yurt dışına çıktığı, bazı şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM hatlarını değiştirerek, yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi.

Bu deliller ışığında operasyonun ikinci dalgası, bu sabah yapıldı. İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin, Van illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; suçta kullandıkları dizüstü bilgisayarlar ile cep telefonlarına el konuldu. El konulan bilgisayarlarda yasa dışı bahis sitelerinin açık olduğu görüldü.