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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Mayıs ayındaki seçimde tüm kanun değişiklikleri geçerli

ANKARA
Mayıs ayındaki seçimde tüm kanun değişiklikleri geçerli
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim kanununu değişikliğinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışmasına ilişkin "Burada 'Sürecin başlangıcı değil, seçimin tarihi esas alınır' diyen YSK'nın kararı var. Değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi ve mayısta 1 yılı geçen bir süre olduğu için değişiklikler aynen uygulanacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs" vurgulu seçim tarihi açıklamasına da atıfta bulunan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" dedi.
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Mayıs ayındaki seçimde tüm kanun değişiklikleri geçerli
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