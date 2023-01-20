Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor biliyorsun. 2022-2023 eğitim öğretim yıl dönümünün ilk yarısını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum.

İstanbul'a eğitimde sadece 90 milyarlık yatırım yaptık. Amacımız İstanbul'un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlerimize öncülük yapmasını sağlamaktır.

Şehrimizin öğretmen ihtiyacını büyük oranda gidermiş olduk. Öğretmen sayısındaki iyileşme sayesinde ortalama sınıf mevcutlarını çok daha aşağı çektik. 60 70 idi öğrenci mevcudu. Şimdi durum farklı. Bugün Esenyurtumuzun marka değerini artıracak modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz.