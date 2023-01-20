Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Kalıcı barış' vurgusu
Giriş Tarihi: 20.1.2023 17:47 Son Güncelleme: 20.1.2023 17:54

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Kalıcı barış' vurgusu

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: ’Kalıcı barış’ vurgusu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

'KALICI BARIŞ' VURGUSU

Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini ileterek, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

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SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Kalıcı barış' vurgusu
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