Son dakika | İstanbul’da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında önemli açıklamalarda bulundu.

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"YÜZYILIN ROMANINI BİRLİKTE YAZALIM"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Romanlar benim candan öte can kardeşlerimdir. Birileri sizi görüntü vermek oy almak için kullanır. Biz ise son nefesimize kadar sizi yol arkadaşımız olarak görüyoruz.

81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, inancına, herhangi bir farklılığına bakmadık.

Biz yüzyılın romanını birlikte yazalım onlar da okuyup anlasınlar.